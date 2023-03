Marzo 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

Inclusività e parità di genere, sono questi i due pilastri sui quali si fonda la campagna Coop “Close the gap. Riduciamo le differenze”, giunta alla sua terza edizione. Presenti all’evento Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia, e Marco Pedroni, presidente di Coop Italia e Ancc-Coop, i quali hanno illustrato i risultati finora ottenuti grazie all’iniziativa.