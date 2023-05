Customer Experience, Bonifacio (Nokia): “Processo simile a quello della People Experience per offrire buoni servizi”

Maggio 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

Diversi autori nei loro libri evidenziano come una buona People Experience genererà un’ottima Customer Experience. Il clima che le risorse respirano dentro l’azienda è cruciale sul modo in cui interagiscono con i clienti. La leadership di un’azienda deve realmente occuparsi di come realizzare la soddisfazione dei propri dipendenti e clienti. Nokia è sempre stata attenta ai temi della People Experience tanto che abbiamo un’organizzazione ad hoc dentro l’azienda con l’obiettivo di definire i punti cardine di quest’esperienza. I processi sono uguali a quelli di un cliente: a volte si fa l’errore di pensare che si tratti solo di processi ma si tratta anche di comportamenti”.