Giugno 27, 2023

“Accoglienza intelligente e promozione della natalità sono le cose che andrebbero promosse pe salvare sistema pensionistico. Lavorare solamente su politiche rivolte alla natalità, come insegna la storia del ventennio fascista, non hanno avuto l’effetto desiderato”. Così il Direttore Centrale dell’Istat, Linda Laura Sabbadini, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.