Lufthansa, carenza personale: voli cancellati in vista estate

Febbraio 18, 2023

Lufthansa starebbe riducendo significativamente la sua capacità di volo in estate a causa della persistente carenza di personale. La compagnia sarebbe intenzionata a cancellare circa 34.000 voli nel semestre estivo. Le cancellazioni potrebbero essere anche di più, se ne arriveranno anche da Eurowings.

Irrisolto dunque l’adeguamento dell’organico dopo il caos della scorsa estate con lunghi ritardi, code e voli cancellati.

Questa risoluzione è stata preferita alla cancellazione con breve preavviso.