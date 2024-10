Allerta massima per l’uragano Milton. Biden: “Sarà la tempesta del secolo”

L’uragano Milton, inizialmente classificato a categoria 5 e poi scesa a 4 – con venti fino a 265 chilometri orari – fa estremamente paura ed è ormai vicino alla Florida.

Allerta massima soprattutto per la Florida centrale, in particolare per le città di Tampa, Fort Myers, Orlando, Cape Canaveral e Daytona Beach.

Gli abitanti di 14 contee della Florida – lo ricordiamo – sono sotto ordine obbligatorio di evacuazione in quella che è una delle più grandi evacuazioni nella storia dello Stato: si tratta di almeno 5,9 milioni di persone coinvolte.

“Milton sarà la tempesta del secolo”, queste le parole di Joe Biden che ha invitato – ancora una volta – i residenti delle comunità che si trovano nella traiettoria dell’uragano Milton a seguire le indicazioni e gli ordini di evacuazione emanati dalle autorità competenti. “So che è difficile abbandonare le proprie case ma dovete seguire le indicazioni delle autorità: è una questione di vita o di morte” spiega Biden.

di Filippo Messina