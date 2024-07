Attentato Trump, identificato lo spettatore rimasto ucciso: “Corey è morto da eroe”

Si chiamava Corey Comperatore il 50enne italo americano – originario della Calabria ed ex capo dei vigili del fuoco a Buffalo Township – morto durante l’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Uno dei colpi esplosi da Thomas Matthew Crooks lo ha centrato in pieno mentre l’uomo cercava di proteggere la sua famiglia. Comperatore era seduto alle spalle di Trump quando ha sentito gli spari e si è gettato immediatamente sulla figlia e sulla moglie per salvarle.

A dare la notizia, con un post sui social network, la famiglia della vittima. Struggente anche il ricordo della figlia, Allyson: “Ieri il tempo si è fermato e quando è ripartito siamo entrati in un incubo. È stato il miglior padre che una figlia potrebbe chiedere – ha scritto la giovane, ricordando il suo papà -. I media non vi diranno che è morto un vero supereroe. Non vi diranno quanto velocemente ha spinto me e mia madre a terra. Non vi diranno che ha protetto il mio corpo dai proiettili che arrivavano verso di noi. Papà ti amo così tanto che non ci sono parole per esprimere quanto è profondo il mio amore”.

Nel frattempo il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha annunciato che nei prossimi giorni verranno issate le bandiere a mezz’asta in tutto lo stato federale per ricordare il pompiere eroe.



Di Claudia Burgio