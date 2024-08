Australia: meteorologo ha un attacco di panico in diretta, la reazione empatica della collega

Natan Byrne, meterologo dell’emittente tv australiana ABC, costretto a fermarsi per un attacco di panico: la reazione della collega

Un attacco di panico in diretta ha colto in diretta Nate Byrne, meteorologo dell’emittente televisiva australiana ABC.

Mentre presentava le previsioni meteo, Byrne ha iniziato a manifestare sintomi evidenti di un attacco di panico, come piccoli spasmi e difficoltà nel parlare e deglutire: tutti sintomi che il conduttore aveva già esplicitato in altre occasioni, scrivendo sul tema un lungo articolo.

Invece di mascherare la situazione, Byrne ha deciso di fermarmi e parlare con franchezza agli ascoltatori: “Devo fermarmi un istante, alcuni di voi sapranno che spesso vengo colto da attacchi di panico ed è quello che sta succedendo in questo momento. Ecco perché, Lisa, ti cedo la linea”.

A quel punto, la collega Lisa Millar ha ripreso parola, lodando la schiettezza del collega. La trasmissione è andata avanti e dopo qualche minuto Byrne è riapparso in studio accanto alla conduttrice: “Scusate se ho spaventato qualcuno – ha detto il meteorologo -, grazie per avermi aiutato in quel momento particolare”.

Un gesto di empatia che non è passato inosservato e che ha commosso i social, sopratutto le persone che soffrono di attacchi di panico, sempre più diffusi nel mondo.

di Raffaela Mercurio