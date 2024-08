Biscuit Basin rimane chiuso dopo l’esplosione del geyser nel parco di Yellowstone. IL VIDEO

Per motivi di sicurezza il Biscuit Basin (nel parco di Yellowstone) rimarrà ancora chiuso dopo l’improvvisa gigantesca esplosione idrotermale avvenuta lo scorso 23 luglio

Per motivi di sicurezza il Biscuit Basin (nel parco di Yellowstone) rimarrà ancora chiuso – e lo sarà per il resto dell’estate – dopo l’improvvisa gigantesca esplosione idrotermale avvenuta lo scorso 23 luglio nello splendido parco di Yellowstone (nel nord-ovest dello stato del Wyoming, Stati Uniti), il più antico parco nazionale al mondo, celebre per i canyon, i geyser e le sorgenti calde.

Questo tipo di esplosioni, chiamate “esplosioni idrotermali” sono frequenti nel parco. Nel video, il momento dell’esplosione che ha messo in fuga i turisti presenti.

di Mario Catania

Credits video: Gedi