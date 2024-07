Brasile, restituiscono il cane ad un senzatetto: “È famiglia multispecie”

Carlos Merlini Neto, un 46enne senzatetto brasiliano, e il suo fedele amico a quattro zampe Rock: inseparabili anche dalla legge che ha infatti deciso di restituire il cane al proprietario riconoscendo il concetto di “famiglia multispecie”.

La storia inizia alcuni mesi prima quando la compagna di Carlos trova il cucciolo di soli 7 mesi abbandonato in una stazione di servizio e con una costola rotta. Lo portano subito in un rifugio del comune di Curiba, dove vivono, per offrirgli cure e sostegno. Passano i giorni ma nessuna notizia del cane fino all’amara sorpresa: scoprono che Rock è in lista d’attesa per l’adozione e che le richieste sono già altissime.

Ma Carlos non ci sta e chiede aiuto a un giudice, il Difensore pubblico dello Stato di Paraná, che ha accolto l’appello: il cane gli verrà restituito, anche se si tratta di un uomo senza fissa dimora, il virtù del concetto di “famiglia multispecie” che equipara a tutti gli effetti gli animali domestici ad un membro della propria famiglia, come richiesto da moltissimi associazioni anche in Italia.

di Raffaela Mercurio