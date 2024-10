Bruce Springsteen e Spike Lee sostengono Kamala Harris in Georgia – IL VIDEO

Pochi giorni fa avevamo visto il celebre rapper Eminem, nella “sua” Detroit, salire sul palco a favore di Kamala Harris. In Georgia, per il medesimo motivo, sono stati la leggenda del rock Bruce Springsteen e il famoso regista Spike Lee a sostenere pubblicamente la candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali Usa.

“Donald Trump non capisce questo paese, la sua storia o cosa significa essere americani”, le parole di Springsteen che ha poi cantato “Land of Hope and Dreams” e “Dancing in the Dark”.

Il regista Spike Lee ha avvertito la folla di non farsi “ingannare” dal candidato repubblicano Trump.

di Filippo Messina