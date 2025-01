Cessate il fuoco a Gaza, Israele pubblica elenco parziale dei palestinesi che verranno rilasciati

La riunione del governo israeliano è iniziata con circa tre ore di ritardo, ma si è aperta con l’approvazione dell’accordo siglato con Hamas per la liberazione degli ostaggi e la tregua a Gaza, come anticipato nel primo pomeriggio.

Nell’ultimo incontro, il ministero della Giustizia israeliano ha pubblicato un elenco parziale dei detenuti palestinesi che verranno rilasciati nella prima fase dell’accordo con Hamas sulla tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. L’elenco comprende 95 tra donne e bambini detenuti nelle carceri israeliane. Lo riporta il Times of Israel. Si tratta di 25 prigionieri maschi, tutti di età inferiore ai 21 anni, e di 70 prigioniere donne. I più giovani che saranno rilasciati hanno 16 anni. Tra le persone che verranno liberate da Israele nell’accordo di scambio c’è la moglie del segretario generale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Abla Saadat.



Rispetto al primo cessate il fuoco, ad effettuare il trasporto dei prigionieri sarà il Servizio carcerario israeliano e non il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr). Atteso per domani l’annuncio da parte di Hamas dei primi tre ostaggi (tutte donne) che verranno liberati domenica.



Di Matilde Testa