I nostri corrispondenti Alla Perdei e Giorgio Provinciali documentano in questo video l’ennesimo obiettivo civile colpito a Odesa dalla Federazione Russa. L’edificio distrutto ospitava infatti gli uffici di decine d’aziende e attività commerciali e certamente nessun o obiettivo militare.



