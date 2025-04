Dal Baciatemi al Dietrofront è un attimo con Trump

Da baciare il… al rinculo è un attimo. La sospensione di 90 giorni di tutti i dazi reciproci verrà probabilmente venduta come una grande dimostrazione di disponibilità di Trump al mondo

Da baciare il… al rinculo è un attimo. La sospensione di 90 giorni di tutti i dazi reciproci – curiosamente la durata esatta dello stop dell’annuncio fantasma di due giorni fa, ma tu guarda i casi della vita – verrà probabilmente venduta come una grande dimostrazione di disponibilità di Trump al mondo, che nel frattempo ha mandato messaggi sufficientemente chiari alla Casa Bianca.

E qualcuno (più di qualcuno…) deve averli compresi forte e chiaro, facendo pressioni sul presidente.

Le Borse si ubriacano di felicità e Wall Street fa segnare la migliore seduta dal 2008 a oggi: non c’è che dire, i dazi di Trump piacciono moltissimo…

L’Europa registra la soddisfazione del voltafaccia poche ore dopo l’uso del suo “bazooka” e si spera – soprattutto – di ritrovare un po’ di equilibrio.

Il Liberation Day appare più che mai una baracconata su cui intanto qualcuno ha guadagnato montagne di denaro. Se la Sec – organo di controllo della borsa negli Usa – esiste ancora potrebbero accadere cose grosse.

Resta fuori la Cina con cui continua la guerra commerciale.

La decisione di Donald Trump di aggredire la globalizzazione a suon di dazi va temporaneamente nel congelatore, ma comunque ha fatto dimenticare un’altra guerra. Una che ogni giorno fa morti e mutilati fra soldati e civili. Una tragedia che va avanti da tre anni e che il capo della Casa Bianca aveva assicurato di chiudere in 48 ore. Nessuno ci credeva (ormai la balla è istituzionalizzata, fa figo) ma in tanti speravano almeno in una consistente accelerazione delle trattative.

Dicevamo della Cina: l’assalto all’arma bianca delle ultime 48 ore è gravido di conseguenze. Una cosa è certa: Pechino, anche dopo aver pareggiato ieri il mega dazio del 50% voluto da Trump, non userà solo armi commerciali. Prendendo a prestito la raffinata immagine evocata da The Donald, non gli bacerà il didietro. Perché si possono fare le imitazioni a favore del pubblico plaudente, ma poi restano i fatti.

Da spietati ma opportunisti negoziatori quali sono, i cinesi sono riusciti in un vero e proprio miracolo che soltanto Trump poteva favorire: presentarsi al mondo come i campioni dei liberi scambi e delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. La Cina comunista. Roba da morire dal ridere, se non fosse un paradosso sconfortante.

I sostenitori di Trump continuano a ripetere che il presidente guarda oltre e pensa alla base elettorale Maga, all’America che non investe in Borsa, odia i super ricchi globalizzati (compresi gli statunitensi) e tendenzialmente non saprebbe trovare Parigi su una cartina geografica. Peccato che ad andare in sofferenza siano i fondi pensione anche di questi americani…

Non lo dice un progressista woke da un think tank di San Francisco: lo sostengono gli amministratori delegati dei fondi che gestiscono le pensioni della working class americana.

Questo, con le reazioni rabbiosa del mondo di cui sopra, ha probabilmente innescato la retromarcia dei 90 giorni.

di Fulvio Giuliani