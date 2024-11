Dana, allerta rossa a Barcellona: aeroporto allagato e macchine sommerse – IL VIDEO

La Dana si sposta e continua a fare danni. Il fenomeno meteorologico che ha “distrutto” Valencia, è ora arrivato a Barcellona. L’aeroporto della città catalana è impraticabile, “sembra una piscina” dicono gli abitanti: nella zona dell’aeroporto di “El Prat” sono caduti questa mattina 150 litri d’acqua per metro quadrato. È caduta “un quarto della pioggia che cade tutto l’anno in sole 4 ore” spiega Rubén del Campo, portavoce di Aemet (l’agenzia nazionale per il meteo). Sono più di 70 i voli cancellati oggi; 17 quelli deviati su altri scali.

Il presidente del Partido Popular Alberto Feijóo ha chiesto al governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale: “Se il governo lo farà, avrà il nostro sostegno”.

Per fortuna – almeno al momento – i danni sembrano essere limitati.

di Filippo Messina