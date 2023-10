Divieto di retromarcia sull’Ucraina

L’ipotesi di un ritiro occidentale nel sostegno all’Ucraina non è da prendere in considerazione: sarebbe una rinuncia agli ideali stessi dell’Ue

La retromarcia nel sostegno all’Ucraina o addirittura l’ipotesi di un ritiro occidentale non sono neppure da prendere in considerazione perché significherebbe non soltanto abbandonare Kiev ai suoi invasori ma mollare rispetto all’identità stessa degli Usa e dell’Unione europea, che si nutre di libertà e democrazia.

Perciò lasciano perplessi le considerazioni recenti di un ministro accorto come il titolare della Difesa Guido Crosetto sul fatto che non siano illimitate le risorse per aiutare Kiev con le armi. Questo era prevedibile e doveva esser previsto anche in sede europea, finendola coi tabù sull’aumento delle spese militari.

Detto ciò, che negli Usa e in alcuni Paesi dell’Ue oggi si dibatta dei costi del sostegno all’Ucraina fa riflettere. Da un lato perché in Russia e nelle autocrazie questa discussione non sarebbe possibile, dall’altro per la coincidenza con due scadenze elettorali l’anno prossimo: le europee e le presidenziali in America. Due appuntamenti-simbolo delle democrazie che non possono – appunto perché democrazie – smettere di sostenere la libertà dell’Ucraina dall’invasione putiniana.

di Massimiliano Lenzi