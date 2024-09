In Afghanistan le donne contano meno degli animali

Meryl Streep ha parlato durante l’assemblea dell’Onu a New York per discutere della tragica condizione delle donne in Afghanistan

«Oggi, uno scoiattolo ha più diritti di una bambina afghana. Un uccello può cantare a Kabul, ma una ragazza no, non può farlo». Parole come massi quelle pronunciate dall’attrice Meryl Streep durante l’assemblea dell’Onu a New York per discutere della tragica condizione delle donne in Afghanistan fin dall’insediamento, il 15 agosto 2021, del regime talebano. «Le donne afghane ottennero il diritto di voto nel 1919, ben prima delle donne francesi e americane. Negli anni Settanta erano loro, molto più degli uomini, a ricoprire i ruoli di insegnanti, dottori, avvocati. Poi il mondo è stato stravolto».

Ma il regime non conosce distinzione di genere. A fine agosto nuove leggi restrittive hanno iniziato a colpire anche gli uomini, obbligandoli a un look ‘islamico’: barba lunga di almeno un pugno e addio a jeans e capelli corti. È inoltre vietato guardare le donne che non siano mogli o parenti. Il malcontento, anche fra i più grandi sostenitori del regime, avrebbe toccato vette altissime. Stando a un’inchiesta del “Washington Post”, alcuni di loro avrebbero dichiarato che «se noi uomini avessimo alzato la voce quando è toccato alle nostre donne, oggi ci troveremmo in una situazione diversa». Adesso che gli agenti della morale iniziano a bussare alle porte di tutti minacciando le libertà più elementari, è tempo che a questa «soppressione della legge naturale» (come ha ricordato la Streep) si inizi a reagire non soltanto attraverso slogan social e frasi a effetto.

di Raffaela Mercurio