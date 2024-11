Dopo i nordcoreani, la Russia recluta ora gli yemeniti per combattere in Ucraina

Dopo i nordcoreani, la Russia sta reclutando centinaia di yemeniti per combattere in Ucraina. Una mossa che denota – ancor di più – i crescenti legami tra Mosca e i ribelli Houthi, il movimento filoiraniano di fede zaydita che controlla diverse zone dello Yemen. È quanto rivela il Financial Times, che spiega come gli yemeniti vengano arruolati con la forza e inviati in prima linea.

Molte reclute hanno raccontato che una misteriosa società collegata agli Houthi ha fatto loro da tramite per arrivare in Russia con la promessa di impiego, stipendi elevati e persino della cittadinanza russa.

di Filippo Messina