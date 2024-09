Elezioni Germania, trionfo ultradestra. Scholz:”Risultato amaro”

Nelle elezioni in Germania l’ultradestra dell’AfD ha conquistato Turinga con il 32,8% dei voti e il 30,6% delle preferenze in Sassionia, subito dopo il CDU

È il trionfo dell’ultradestra nelle elezioni in Germania.

I cristiano-democratici della CDU hanno vinto le elezioni statali in Sassonia con il 31,9% dei voti, superando di poco l’ultradestra dell’AfD, che si è piazzata seconda con il 30,6%. La nuova Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ha conquistato l’11,8% dei consensi, piazzandosi al terzo posto. L’SPD ha ottenuto il 7,3%, mentre i Verdi sono riusciti a entrare in parlamento con il 5,1%. I liberali dell’FDP non sono riusciti a superare la soglia di sbarramento, restando fuori dal parlamento regionale, come già avvenuto nelle ultime due elezioni. La sinistra di Die Linke è scesa sotto il 5%, ma grazie a due mandati diretti a Lipsia sarà comunque rappresentata in parlamento. Circa 3,3 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne, con un’affluenza record del 74,4%.

In Turingia, l’AfD guidata dal leader regionale Björn Höcke ha ottenuto un importante successo con il 32,8% dei voti, distanziando nettamente la CDU, che ha raggiunto il 23,6%. Anche qui, la neonata Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ha ottenuto un risultato significativo, con il 15,8%, relegando Die Linke al quarto posto con il 13,1%. L’SPD ha raccolto il 6,1% dei voti, mentre i Verdi, con il 3,2%, non sono riusciti a entrare in parlamento. L’affluenza alle urne è stata del 73,6%, notevolmente superiore rispetto alla precedente tornata elettorale.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha definito i risultati delle elezioni statali in Turingia e Sassonia che hanno visto la netta affermazione dell’ultradestra dell’AfD (rispettivamente prima e seconda forza nei due Laender dell’est) “amari” e “preoccupanti”. “Il nostro paese non può e non deve abituarsi a questo. L’AfD sta danneggiando la Germania. Sta indebolendo l’economia, dividendo la società e rovinando la reputazione del nostro Paese”, ha detto Scholz, come riporta il Guardian,, aggiungendo che le previsioni più fosche, secondo cui i suoi socialdemocratici dell’Spd avrebbero potuto uscire per la prima volta dal parlamento di uno stato, non si sono materializzate