Elezioni Usa 2024, gli Obama lanciano Kamala Harris: “Yes, she can”

“Yes, she can”: Barack Obama e la moglie Michelle lanciano Kamala Harris. “Con Kamala è tornata la speranza”, sostengono gli Obama durante la convention democratica di Chicago

“Yes, she can”: Barack Obama e la moglie Michelle lanciano Kamala Harris. “Con Kamala è tornata la speranza”, sostengono gli Obama durante la convention democratica di Chicago

“Yes, she can”: Barack Obama e la moglie Michelle lanciano Kamala Harris. “Con Kamala è tornata la speranza”, sostengono gli Obama durante la convention democratica di Chicago

“Yes, she can”: Barack Obama e la moglie Michelle lanciano Kamala Harris. “Con Kamala è tornata la speranza”, sostengono gli Obama durante la convention democratica di Chicago

“Yes, she can”: è con queste parole (che si rifanno al celebre slogan “Yes, we can” utilizzato da Barack Obama nella sua campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti) che Barack Obama e la moglie Michelle lanciano Kamala Harris. “Con Kamala è tornata la speranza”, sostengono gli Obama durante la convention democratica di Chicago.

Il primo presidente di colore della storia Usa e colei che viene definita la “più carismatica” First Lady americana sono certi che Kamala Harris possa governare al meglio gli Stati Uniti.

“Siamo pronti per la presidente Kamala Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce”, le parole di Barack Obama, che prosegue attaccando Donald Trump: “Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos. Abbiamo visto quel film e il sequel di solito è peggiore”.

Il concetto di “speranza” viene ripetuto più volte. Barack Obama afferma di sentirsi “pieno di speranza”. Michelle apre il suo discorso dicendo che c’è qualcosa di “magico nell’aria […] è il ritorno della speranza”. “Speranza” (“hope” in inglese) – lo ricordiamo – è stato lo slogan della campagna di Barack Obama nel 2008.

“Kamala Harris è più che pronta per questo momento, è una delle persone più qualificate per la carica di presidente”, aggiunge Michelle Obama.

Nel frattempo, la campagna di Kamala Harris – da quando il presidente Joe Biden ha abbandonato la corsa alla Casa Bianca – ha già raccolto quasi mezzo miliardo di dollari lo scorso mese, secondo quanto riferiscono fonti informate alla Nbc.

di Filippo Messina