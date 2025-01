Fonti israeliane: “Hamas ha accettato l’accordo di tregua”. Il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi, le tre fasi: cosa cambia adesso

Hamas ha accettato la bozza di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di decine di ostaggi. Lo affermano 2 funzionari israeliani coinvolti nei colloqui, citati dall’Associated Press e ripresi dai media israeliani.

Secondo la bozza dell’accordo – in fase di negoziazione – fra Israele e Hamas (di cui Associated Press ha ottenuto una copia) Israele rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione delle 5 soldatesse israeliane in ostaggio a Gaza.

Inoltre, fonti vicine a Hamas hanno riferito che l’accordo di tregua a Gaza includerebbe il rilascio di circa “1.000 prigionieri palestinesi” detenuti in Israele.

L’accordo, secondo quanto riferito da Associated Press, è diviso in 3 fasi ed è basato su un quadro delineato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Si inizia con il rilascio graduale di 33 ostaggi di Hamas nell’arco di 6 settimane (fra cui donne, bambini, adulti anziani e civili feriti) in cambio di centinaia di donne e bambini palestinesi detenuti da Israele. Fra i 33 ostaggi ci sarebbero le 5 soldatesse israeliane sopracitate. Alla fine della prima fase dell’accordo, tutti i civili verrebbero rilasciati. La prima fase prevede una tregua della durata di 42 giorni: durante questo periodo le forze israeliane si ritireranno dai centri abitati e i palestinesi potranno tornare nelle loro case nel nord di Gaza. Inoltre, ci saranno moltissimi aiuti umanitari: circa 600 camion entreranno ogni giorno nella Striscia.

I dettagli della seconda fase saranno da negoziare durante la prima.

