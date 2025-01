Biden: “Accordo tra Hamas e Israele sul punto di essere finalizzato”

Un accordo di cessate il fuoco e di rilascio di ostaggi tra Hamas e Israele è “sul punto” di essere finalizzato. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel suo discorso conclusivo al Dipartimento di Stato tenuto mentre a Doha proseguono i negoziati.

“Nella guerra tra Israele e Hamas, siamo sul punto di vedere una proposta che ho illustrato in dettaglio mesi fa finalmente concretizzarsi,” ha detto Biden. “Stiamo spingendo con forza per concludere questo accordo – ha assicurato il presidente – L’accordo che abbiamo strutturato libererebbe gli ostaggi, fermerebbe i combattimenti, garantirebbe la sicurezza di Israele e ci consentirebbe di aumentare significativamente l’assistenza umanitaria ai palestinesi che hanno sofferto terribilmente in questa guerra iniziata da Hamas. Hanno passato l’inferno.”

Su Trump

Biden ha anche attaccato il futuro governo del suo successore Donald Trump, sostenendo che si”sbaglia di grosso” nel negare la realtà del cambiamento climatico. “Non credono nemmeno che il cambiamento climatico sia una realtà. Penso che provengano da un altro secolo. Si sbagliano. Sono completamente in errore. È la più grande minaccia per l’umanità,” ha dichiarato il leader democratico.

Sul Ruolo degli Stati Uni d’America in politica estera

“Rispetto a quattro anni fa, l’America è più forte – ha detto Biden – Le nostre alleanze sono più forti. I nostri avversari e concorrenti sono più deboli. Non siamo entrati in guerra per ottenere questi risultati. Durante la mia presidenza, ho aumentato il potere dell’America a ogni livello”. “Mentre i nostri concorrenti e avversari stanno affrontando forti venti contrari, noi abbiamo il vento in poppa grazie a tutti voi. Questo è ciò a cui stiamo andando incontro e che consegneremo alla prossima amministrazione”, ha aggiunto.

Biden ha detto di poter riferire che “le nostre fonti di potere nazionale sono molto più forti di quando siamo entrati in carica” e che l’economia del Paese è “in piena espansione, anche se abbiamo ancora del lavoro da fare”.

Sulla Cina

“Secondo le ultime previsioni, con la rotta attuale la Cina non ci supererà mai – punto”, ha detto Biden, sottolineando come la sua amministrazione abbia gestito “responsabilmente” i complessi legami con Pechino e che le relazioni ‘non sono mai sfociate in conflitto” nei suoi quattro anni di presidenza.

Sull’Iran

“Avreste mai pensato che saremmo arrivati a questo punto con l’Iran?” si è chiesto retoricamente Biden durante il suo discorso conclusivo sulla politica estera al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Biden ha ricordato l'”odioso” attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, sostenuto dall’Iran, e i successivi attacchi missilistici di Teheran contro Israele. “Due volte hanno fallito perché gli Stati Uniti hanno organizzato una coalizione di paesi per fermarli e ho ordinato agli aerei statunitensi di difendere Israele”, ha detto. “Ora, le difese aeree dell’Iran sono a pezzi,” ha dichiarato Biden, riferendosi al “gravemente ferito” proxy Hezbollah e al crollo del regime di Assad in Siria.

Secondo Biden, la sua amministrazione ha mantenuto la pressione sulla Repubblica Islamica attraverso sanzioni che hanno messo l’economia di Teheran in “uno stato disperato.” “In definitiva, l’Iran è più debole di quanto non sia stato in decenni – ha affermato, esortando la prossima amministrazione Trump a – portare avanti l’impegno che l’America non permetterà mai, mai, all’Iran di acquisire un’arma nucleare.” “Non posso rivendicare il merito di ogni fattore che ha portato Iran e Russia a indebolirsi negli ultimi quattro anni. Hanno fatto parecchi danni da soli, e Israele ha inflitto molti danni all’Iran e ai suoi alleati, ma non c’è dubbio che le nostre azioni abbiano contribuito in modo significativo,” ha concluso Biden.