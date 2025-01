Francia: 4 infermieri e un poliziotto presi in ostaggio da un detenuto nel carcere di Arles

Da questa mattina un detenuto di 37 anni (condannato per stupro) con problemi psichiatrici e armato di coltello sta tenendo in ostaggio quattro infermieri e un agente penitenziario nella prigione di Arles, nel sud della Francia. La questura della regione Bouches du Rhone segnala la presenza sul posto di squadre specializzate dell’amministrazione penitenziaria. “Il Raid è stato attivato dal prefetto di polizia che sta monitorando da vicino la situazione“, aggiungono i media locali. Il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, ha affermato su X di tenere monitorata la situazione in tempo reale e di aver mobilitato tutti i mezzi per affrontarla. Le Figaro, spiega: “Il carcere di Arles, nelle Bocche del Rodano, è attualmente teatro di una presa di ostaggi. Secondo una fonte della prigione, cinque persone (un agente penitenziario e quattro infermieri) sono trattenute da un detenuto che soffre di disturbi psichiatrici. La presa degli ostaggi è in corso dalla tarda mattinata di venerdì”.



Sul posto, stanno intervenendo le squadre specializzate dell’amministrazione penitenziaria.



Di Matilde Testa