Giorgia Meloni con la giacca sulla testa in prima pagina sul Wall Street Journal

Il siparietto di ieri alla Camera tra la premier Giorgia Meloni e il deputato Angelo Bonelli non è passato inosservato in tutto il mondo: in prima pagina sul Wall Street Journal

“Non mi guardi con quegli occhi inquietanti” ha detto ieri il deputato Angelo Bonelli (dei Verdi) alla premier Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera; parole a cui Meloni, dopo aver riso, ha reagito coprendosi la testa con la giacca “per non destare ansia in Bonelli”.

Un siparietto che non è passato inosservato in tutto il mondo: la foto di Meloni con la giacca sulla testa è apparsa oggi nella prima pagina del celebre The Wall Street Journal con sopra la frase “Don’t Look at Me With Your Disturbing Eyes” (le parole di Bonelli).

di Filippo Messina