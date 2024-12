Vero che gli Stati Uniti d’America hanno una tradizione di strettissimi rapporti familiari in politica da fare impallidire noi italiani, che pure abbiamo istituzionalizzato il concetto di raccomandazione, ma andare a chiudere i propri quattro anni alla Casa Bianca concedendo la grazia al figlio è tanto anche per gli Usa.



La scelta del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden di graziare il proprio maturo figliuolo Hunter ricade perfettamente nei confini dei poteri riconosciuti dalla costituzione al Capo dello Stato, ma non ha neppure un’ombra di opportunità politica. Non esiste giustificazione possibile, pur riconoscendo la battaglia politica combattuta sulla pelle di Hunter Biden, per azzoppare il padre Joe.



Uno statista, però, è chiamato anche a scelte particolarmente dolorose e difficili, comprese quelle che dovessero coinvolgere gli effetti più cari. È esattamente questa una delle differenze più sensibili fra uno statista e un politico, fra chi è capace di soppesare ciò che la Storia dirà di sé e le convenienze del momento.



Non si possono, per farla breve, sgranare gli occhi – come pure abbiamo fatto non più tardi di ieri – per le nomine cervellotiche di Donald Trump in ruoli di incredibile delicatezza per gli Stati Uniti e per il mondo e poi girarsi dall’altra parte davanti allo spettacolo della grazia presidenziale in ambito familiare.



Qualcosa di pericolosamente vicino alla “grazia divina” dei sovrani assoluti di un tempo.

di Fulvio Giuliani