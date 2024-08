Harris-Trump, alta tensione sul duello presidenziale

Archiviati i grandi eventi della campagna elettorale americana consumatisi sinora l a prossima tappa-evento sarà il duello in tv fra Harris e Trump, fissato sull’Abc per il 10 settembre

Archiviati i grandi eventi della campagna elettorale americana consumatisi sinora – il duello tv fra Trump e Biden col secondo uscitone a pezzi, l’attentato a Donald Trump che la scampa e grida al popolo presente al suo comizio «Fight!», il ritiro di Biden con l’entrata in corsa per i democratici di Kamala Harris e la riuscita convention dem di Chicago, con la Harris che supererebbe, stando ai sondaggi, Trump (che nel frattempo ha ricevuto l’endorsement di Robert Kennedy jr.) – la prossima tappa-evento sarà il duello in tv fra Kamala e Donald, fissato sull’Abc per il 10 settembre. Anzi, dovrebbe essere perché ieri “The Washington Post” ha fatto trapelare che Trump starebbe pensando di farlo saltare. Azzardando una previsione, riteniamo che alla fine non accadrà perché lo stesso tycoon ha bisogno per la sua campagna elettorale di un confronto diretto con la Harris.

Quel che è certo è che fra gli staff dei due candidati è in corso una battaglia sulle regole. Dovranno essere le stesse concordate per la sfida televisiva Trump-Biden o dovranno cambiare? Fra le questioni vi è quella dei microfoni: dovranno essere spenti al duellante in silenzio mentre è il turno di parola dell’altro oppure no? In attesa che gli staff di Trump e Harris trovino la quadra, un a-spetto diventa dirimente: fare calcoli di opportunismo sarebbe un errore per entrambi. Perché l’America, prima del voto di novembre, si aspetta di vedere Kamala e Donald faccia a faccia. Stile western.

di Massimiliano Lenzi