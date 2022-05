Il grano ucraino viaggia sul treno sbagliato e Putin ne approfitta

“Con la deportazione e l’uccisione di massa di civili nel Donbass, i russi stanno compiendo un genocidio”. Zelensky riaccende i fari sulla regione della discordia che non conosce pace dal 2014: non l’ha trovata sotto l’Ucraina, né la troverà con la Russia, sempre più vicina a conquistarla per intero.

Parte della diplomazia internazionale spinge perché l’Ucraina arretri sul Donbass, considerandolo l’agnello sacrificale in grado di “saziare” l’Armata rossa. Il Governo ucraino tuttavia non è nella posizione di voltare le spalle a questa lingua di terra affacciata sul mare Azov, dopo che migliaia di uomini – alcuni dei quali lì hanno casa e famiglia – stanno difendendo la patria con le unghie e con i denti. “E’ un po’ come se la Turchia attaccasse l’Italia e noi, perché ce lo chiede la Comunità internazionale, le dessimo la Sicilia – puntualizza Ugo Poletti, direttore dell’Odessa Journal – Come quando, per arginare le ipotesi di un nuovo conflitto, si decise di cedere un pezzo di Cecoslovacchia a Hitler, che 4 mesi dopo la invase per intero”. Sull’ipotesi paventata da Zelensky (“che una volta caduta l’Ucraina, Putin punti ai territori limitrofi come Lettonia e Lituania), Poletti è scettico: “E’ parte della sua strategia comunicativa. Non è pensabile che nell’immediato l’esercito russo possa affrontare una nuova guerra. In questi tre mesi hanno perso più uomini che in 9 anni di Vietnam – continua – E il fatto che abbiano tolto il tetto di età, prima fissato a 40 anni, per i volontari è un altro segno di debolezza; difficilmente Putin costringerà i figli delle famiglie di Mosca e San Pietroburgo ad arruolarsi. E’ vero, in questi giorni sono avanzati ma il loro esercito è sfinito: combatte in un Paese dove tutti sono ostili, vengono mandati al massacro, patiscono la fame e il freddo. L’impressione è che fra qualche mese dovranno per forza fermarsi. Anche i nostri sono stremati ma lo spirito è completamente diverso: la loro è una lotta garibaldina”.

La loro Resistenza in effetti ha sorpreso tutti. L’Armata Rossa in primis, ma anche l’Europa così come gli Stati Uniti. “Se la popolazione ha tenuto testa è anche grazie alle armi che sono arrivate soprattutto da Canada e Gran Bretagna, già pronti con gli armamenti da inviare. Dunque sbaglia il Ministro degli Esteri ucraino Dymitro Kuleba a dire che la NATO non abbia fatto nulla – puntualizza il direttore Poletti – Le sue parole sono persino arroganti, anche perchè, se vogliamo dirla tutta, l’Ucraina non è nemmeno parte della NATO”.

Mentre Biden annuncia la fornitura di armi più potenti a Kiev, come i tanto agognati missili a lungo raggio, Poletti ricorda il cinismo dimostrato dagli USA all’inizio: “Nel primo mese non hanno inviato nulla, pensando che sarebbero caduti immediatamente. Solo quando hanno visto che gli ucraini contrattaccavano, hanno capito che conveniva anche a loro sostenere la battaglia”.

Del resto è ormai chiaro come questo conflitto riguardi praticamente tutti. Anche quei Paesi che in un primo momento sembravano esclusi. Come l’Africa che, a causa del ricatto russo sul grano, rischia di innescare un effetto domino. “E’ diventata chiara la mancanza di lungimiranza su tante cose da parte dei Governi – conclude Poletti – Noi come Italia stiamo pagando la miopia avuta sul fronte energetico. In Ucraina ci si è resi conto di come il trasporto ferrato debba essere implementato. Prima della guerra uscivano 7 tonnellate di granaglie al giorno, oggi non più di una. Il motivo sta anche nel fatto che la ferrovia locale ha binari più larghi rispetto a quelli dei Paesi confinanti e ciò non permette ai vagoni di continuare il viaggio”. E, si sa, in tutte le relazioni – siano esse d’amore come di pace – viaggiare su binari diversi non ha mai portato a nulla di buono.