Il leader di Hamas in Libano è stato ucciso in un attacco israeliano. Scelto il nuovo leader

Fateh Sherif Abu el-Amin, leader di Hamas in Libano, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del Paese. Safieddine nuovo leader di Hezbollah

Hamas ha annunciato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del Paese.

Il gruppo afferma che anche alcuni membri della sua famiglia sono stati uccisi nell’attacco. Lo riporta il Times of Israel.

Il Consiglio della Shura di Hezbollah, l’organismo decisionale centrale del gruppo, ha scelto intanto Hashem Safieddine per sostituire Hassan Nasrallah come leader di Hezbollah. Safieddine è cugino di Nasrallah e ha legami familiari con Qassem Soleimani, l’ex comandante della Forza Quds dell’Iran che è stato ucciso in un attacco aereo statunitense in Iraq nel 2020.

Intanto, l‘Idf ha alzato i livelli di allerta in Cisgiordania in vista delle festività ebraiche. Lo ha riferito il portale di informazioni israeliano Walla!, aggiungendo che, nonostante le minacce terroristiche, l’esercito israeliano sta operando in varie località della Cisgiordania.

di Margherita Medici