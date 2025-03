Il picchiatore Conor McGregor candidato presidente in Irlanda

In tempi nei quali il mondo politico è a corto di figure controverse (…), ecco una nuova entrata in scena sul ring elettorale: Conor McGregor. L’ex campione di Mma (arti marziali miste) – vicino all’estrema destra – ha annunciato il 21 marzo la sua candidatura alla presidenza dell’Irlanda. Lo ha fatto a muso duro e a gamba tesa, attaccando l’Ue e «l’immigrazione incontrollata»: «L’Irlanda deve attuare il Patto sulle migrazioni dell’Ue entro il 12 giugno 2026. Quindi diverse leggi devono essere approvate da entrambe le Camere dell’Oireachtas (il Parlamento irlandese, ndr.) e poi firmate dal presidente. Le elezioni presidenziali si terranno entro l’11 novembre 2025. Chi altro si opporrà al governo e a questa legge? Io lo farò!» ha scritto McGregor sui suoi profili social.

La decisione del lottatore 36enne arriva qualche giorno dopo il suo viaggio negli Usa. Lunedì, per festeggiare San Patrizio, è stato ospite di Donald Trump alla Casa Bianca (presente anche Elon Musk). McGregor è pronto a ‘combattere’ sullo stile del tycoon a colpi di Make Ireland Great Again. Deve però fare i conti con altri problemi, anche giudiziari: nel 2024 è stato condannato per un’aggressione sessuale del 2018. Non solo: nel 2021 l’ex campione di Mma ha aggredito Francesco Facchinetti sferrandogli – senza alcun motivo – un pugno in faccia durante una festa. «Questo è il futuro dell’Irlanda con me come presidente» dice McGregor. Bisogna capire se si tratta di un augurio o di una minaccia.

Di Filippo Messina