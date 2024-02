Il principe William non presenzia alla cerimonia funebre per “questioni personali” Il principe William diserta a soli 45 minuti prima dell’inizio la cerimonia funebre del padrino. Preoccupazione nel Regno Unito Febbraio 28, 2024 | Esteri

A soli 45 minuti prima dell’inizio della cerimonia funebre del padrino, il defunto re Costantino di Grecia, il principe William ha improvvisamente deciso di non partecipare. La sua presenza era attesa, in quanto avrebbe dovuto tenere una lettura durante l’evento. Kensington Palace ha comunicato che questa decisione è stata motivata da una “questione personale”. Anche il re, attualmente in cura per il cancro, non è stato in grado di partecipare, lasciando alla Regina Camilla il compito di guidare i membri della Famiglia Reale nella cerimonia presso St George’s Chapel nel Castello di Windsor. La commemorazione ha avuto lo scopo di ricordare l’ex re Costantino, padrino di William, deceduto l’anno precedente. Al posto del principe di Galles, suo figlio maggiore, il principe ereditario Pavlos, ha tenuto la lettura prevista. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla “questione personale” che ha impedito a William di partecipare, ma fonti reali hanno sottolineato che non ci sono ragioni di preoccupazione. Nel Regno Unito, la notizia ha generato un certo nervosismo, soprattutto considerando la recente assenza di Kate, ancora in fase di recupero da un intervento chirurgico addominale. Il re, inoltre, sta affrontando una battaglia contro il cancro. Nonostante le preoccupazioni diffuse, il palazzo ha cercato di tranquillizzare il pubblico, suggerendo di non leggere troppo nell’inaspettato ritiro di William. Dopo il ritorno di Kate a Windsor per il suo recupero, il principe ha concentrato la sua attenzione su impegni pubblici selezionati, ponendo la sua famiglia al centro delle sue priorità. Le voci sullo stato di salute della Corona si sono intensificate, ma il palazzo ha assicurato che Kate sta bene, anche se non sono stati forniti aggiornamenti regolari sulla sua guarigione. Quando è stato annunciato il suo intervento chirurgico, Kensington Palace ha dichiarato che difficilmente sarebbe tornata alle funzioni pubbliche fino a dopo Pasqua. Kate, chiedendo di rispettare la sua privacy, ha scelto di non rendere pubbliche le sue condizioni mediche personali, sperando che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere una vita il più normale possibile per i suoi figli. La sua ultima apparizione pubblica risale al giorno di Natale dell’anno scorso, quando la famiglia reale si è recata in chiesa da Sandringham House. Di Melania Guarda Ceccoli