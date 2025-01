Iran, ragazza viene rimproverata perché senza velo e lei reagisce

Una ragazza che si trovava all’aeroporto Mehrabad di Teheran è stata rimproverata da un mullah perché non indossava il velo. La giovane ha così reagito con rabbia strappando dalla testa dell’uomo il turbante con cui si stava coprendo. Le immagini sono state postate sui social dalla giornalista iraniana Masih Alinejad che ha commentato così: “Una ragazza coraggiosa in un atto di sfida ha tolto il turbante dalla testa di un religioso che la rimproverava per non aver messo il velo islamico e lo ha indossato come una sciarpa. L’oppressione si è tramutata in resistenza. Per anni i religiosi hanno preteso che i loro turbanti fossero intoccabili e sacri, ma l’atto di protesta di questa donna ha sfatato quel mito. Le donne iraniane sono stufe e arrabbiate per l’apartheid a cui sono sottoposte”.

Di Matilde Testa