Israele, raid su Majdal Shams su campo da calcio: per Israele è Hezbollah, che nega

È salito a 10 il numero dei morti e a 34 quello dei feriti, 17 dei quali in condizioni critiche, nel raid che Israele attribuisce a Hezbollah – e per il quale il gruppo nega ogni responsabilità – che ha colpito un campo da calcio nel villaggio di Majdal Shams, sulle alture del Golan. Lo riferiscono i servizi di soccorso israeliani, citati da Ynet, secondo cui tra le vittime ci sono anche bambini.

“C’è Hezbollah dietro al lancio di un razzo che ha colpito il campo di calcio di Majdal Shams e ha causato molte vittime civili, tra cui bambini, questa sera”: è quanto sostengono le Forze di difesa israeliane che, “a seguito delle valutazioni effettuate nell’Idf e dell’intelligence a nostra disposizione”, affermano che “il lancio di razzi a Majdal Shams è stato effettuato dal gruppo terroristico Hezbollah”.

Ma Hezbollah nega e in una nota sostiene di “non essere in alcun modo legato all’incidente e respinge in modo categorico tutte le false accuse”. Il Times of Israel ricorda che Hezbollah aveva in precedenza rivendicato il lancio di decine di razzi contro una base dell’esercito israeliano nei pressi di Majdal Shams.

Intanto, il premier Benyamin Netanyahu sta accelerando i tempi per rientrare “il più rapidamente possibile” in Israele dagli Usa.

di Ruggero Fontana