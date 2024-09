Raid israeliani in Libano: “Attacchi più estesi e precisi. Colpiti 300 obiettivi Hezbollah”. “Almeno 100 morti”, civili in fuga

Almeno 100 persone sono state uccise – e più di 400 ferite – dopo gli intensi attacchi israeliani nel sud del Libano, il bilancio più pesante in quasi un anno di guerra.

“Secondo gli ultimi dati, gli attacchi israeliani su città e villaggi del sud hanno provocato 100 morti e più di 400 feriti, tra cui bambini, donne e soccorritori”, ha dichiarato il ministero della Sanità libanese in un comunicato.

Israele – che ha spiegato questa mattina attraverso un video come Hezbollah (e non solo) nasconda armi e missili all’interno delle abitazioni dei civili – riferisce di aver colpito “oltre 300 obiettivi” di Hezbollah in territorio libanese.

Nella notte Israele ed Hezbollah – dal sud del Libano – si sono scambiati pesanti attacchi per diverse ore con centinaia di missili. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato un complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L’agenzia di stampa palestinese Wafa parla di almeno 3 morti e diversi feriti.

Due, come spesso accade in queste situazioni, le versioni antitetiche. Wafa dice che la scuola bersagliata era stata riconvertita in un centro per sfollati; Israele spiega invece come gli elicotteri israeliani abbiano colpito terroristi di Hamas in un centro di comando del movimento islamista che era stato incorporato nell’ex scuola.

Inoltre, arriva la notizia che il leader di Hamas Yahya Sinwar “potrebbe essere stato ucciso” ma ancora non ci sono conferme. Lo scrivono i media israeliani: “Israele sta indagando sulla possibilità che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, sia stato o meno ucciso a Gaza, basandosi su informazioni dell’intelligence militare”; i media sottolineano come lo scenario sembri – al momento – improbabile.

“The Times of Israel” scrive che una fonte vicina al dossier ha affermato: “Ci sono state delle volte in passato in cui è scomparso e abbiamo pensato che fosse morto, ma poi è riapparso”.

di Mario Catania