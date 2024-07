Kyiv: colpito l’ospedale pediatrico Okhmatdyt in cui opera Soleterre, parla il presidente Rizzi

È senza parole Damiano Rizzi, fondatore e presidente dell’Associazione Soleterre che dal 2018 opera anche a Kyiv nell’ospedale pediatrico Okhmatdyt, colpito questa mattina dall’ennesimo attacco missilistico per mano del presidente russo, Vladimir Putin. La Russia è tornata a distruggere, da Kyiv a Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk e Pokrovsk, causando la morte di 36 persone e 137 feriti. 38 in tutto i razzi lanciati contro il Paese, 30 dei quali sono stati abbattuti dalle forze ucraine. Ma è nel cuore della capitale ucraina che i raid hanno distrutto tutto, prendendo di mira anche la principale struttura ospedaliera pediatrica, punto di riferimento per i bambini oncologici.



“Un disastro, è stato colpito uno dei principali ospedali pediatrici ucraini – ci racconta Rizzi, a poche ore da quel tragico attacco – stiamo cercando di capire l’entità dei danni e dei feriti. Abbiamo messo in sicurezza i bambini e ora stiamo facendo una raccolta fondi straordinaria per riacquistare farmaci e macchinari”.



In queste ore il personale medico di altre città si sta recando a Kyiv per aiutare i colleghi e domani verrà effettuato un altro sopralluogo, perché, come spiega Rizzi: “Oggi abbiamo cercato solo di mettere in sicurezza i pazienti“. Immagini che spezzano il cuore, lunghe file di bambini oncologici sottoposti a chemioterapia e assistiti sui marciapiedi con la flebo attaccata, che fanno da contrasto a quelle in cui viene ritratta la forza e l’umanità della popolazione ucraina mentre si unisce per aiutare le operazioni di soccorso e di ripristino della zona colpita. A Kyiv si continua a scavare sotto le macerie, nella speranza di salvare altre vite umane.

Le immagini della piccola manifestazione davanti all’ambasciata russa di Milano



“È molto importante che il mondo non rimanga in silenzio e che tutti vedano ciò che sta facendo la Russia”, ha affermato il presidente Zelensky, chiedendo una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu per gli attacchi ai civili ucraini. Condanna che è arrivata unanime, anche dall’Ue, a partire dall’Italia: “Sono crimini di guerra che vanno condannati da tutta la comunità internazionale”, ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre a Milano è nata una piccola manifestazione di fronte al consolato della federazione russa per denunciare l’ennesimo attacco russo. Per il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sono stati raid “particolarmente scioccanti” sulla città. Una condanna verso la Russia che arriva da tutto il mondo.



Di Claudia Burgio