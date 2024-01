La corte dell’Aia ordina a Israele “misure per evitare il genocidio”

Israele deve ricorrere a “tutte le misure in suo potere per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza e consentire l’afflusso di aiuti umanitari a Gaza”

La Corte internazionale di giustizia dell’Aia si è pronunciata oggi riguardo la causa a Israele intentata dal Sudafrica con l’accusa di genocidio nella Striscia di Gaza.

Israele deve ricorrere a “tutte le misure in suo potere per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza e consentire l’afflusso di aiuti umanitari a Gaza”, queste le parole di Joan Donoghue – uno dei 17 giudici al lavoro sul procedimento avviato dal Sudafrica – che ha affermato ci siano prove sufficienti per procedere con il giudizio.

La Corte, dichiara la giudice, è “profondamente consapevole della tragedia umana” che si sta consumando nella regione e della “continua perdita di vite e sofferenze umane provocato da un conflitto che si avvicina ai quattro mesi di durata”

Inoltre, la Corte dell’Aia non respingerà il caso intentato dal Sudafrica contro Israele con l’accusa di genocidio nella Striscia di Gaza, come richiesto invece da Tel Aviv.

Credits video: LaPresse