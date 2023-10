Strage nel Maine, almeno 22 morti. Caccia all’uomo

Strage nel Maine. Sono almeno 22 le persone rimaste uccise in sparatorie a Lewiston. Lo riporta la Cnn che cita Robert McCarthy del consiglio comunale, il quale afferma di aver ricevuto le notizie sul bilancio delle vittime da amministratori locali. Facendo riferimento a informazioni diffuse da fonti delle forze dell’ordine la Cnn parla anche di 50, 60 feriti in due sparatorie in un locale e un bowling.