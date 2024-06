Messico: assassinata la sindaca di Cotija, Yolanda Sánchez

Appena 24 ore dopo l’elezione della prima donna presidente, Claudia Sheinbaum, il governo messicano di Michoacan ha condannato l‘omicidio della presidentessa municipale di Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, uccisa nella notte con 20 colpi di arma da fuoco.

Sánchez era una militante e dirigente locale del Partido Acción Nacional, PAN, un’organizzazione di orientamento conservatore e cristiano democratico ed è stata la prima donna ad assumere la carica di sindaca nella città di Cotija durante le elezioni di giugno 2021, quando ottenne 3.486 voti, battendo l’avversario del Movimento Rigenerazione Nazionale (Morena).

Il governo dello Stato di Michoacan ha aggiunto che è in corso un’operazione di sicurezza per catturare i responsabili. Tra le possibili piste che potrebbero portare alla cattura degli aguzzini, non si esclude il cartello Jalisco Nueva Generación, che opera nella regione occidentale del Michoacán. Già nel 2023, infatti, Sánchez aveva ricevuto numerose minacce, fino ad essere rapita il 23 settembre del 2023 e sequestrata per tre giorni sempre dai presunti membri del cartello di narcotrafficanti.



Di Claudia Burgio