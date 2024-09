Mo: ucciso comandante Hamas a capo incursione in kibbutz il 7 ottobre

Le Forze di difesa israeliane (Idf) avrebbero ucciso un comandante di Hamas a capo dell’incursione nel Kibbutz Netiv Ha’asara il 7 ottobre scorso, filmato mentre beveva coca cola trovata nel frigorifero di un’abitazione pochi istanti dopo aver ucciso sul posto un uomo davanti ai suoi figli.

Diversi organi di stampa israeliani citati dal ‘Times of Israel’ riferiscono, senza citare le fonti, che la famiglia della vittima israeliana è stata informata ieri che Idf e Shin Bet hanno ucciso Ahmad Wadia, comandante di compagnia delle forze d’élite Nukhba, assieme a diversi altri membri di Hamas in un attacco aereo vicino all’ospedale Al-Ahli di Gaza City. Wadia, riporta il ‘Times of Israel’, ha fatto irruzione nella comunità israeliana la mattina del 7 ottobre usando un parapendio e diretto l’attacco ai residenti, con l’uccisione di 21 persone e il rapimento a Gaza di un’altra.