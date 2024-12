Musk su Zelensky: “Il più grande campione di furti di tutti i tempi”

Musk è entrato in gamba tesa contro Zelensky in una discussione su X dopo l’annuncio dello stanziamento di 2.5 miliardi ca di finanziamenti USA all’Ucraina

Musk è entrato in gamba tesa contro Zelensky in una discussione su X dopo l’annuncio dello stanziamento di 2.5 miliardi ca di finanziamenti USA all’Ucraina

Il nuovo stanziamento di circa 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina, annunciato oggi dal presidente americano Joe Biden, accende il dibattito su X. Elon Musk, noto per la sua opposizione ai finanziamenti a Kiev, è intervenuto a gamba tesa direttamente sulla piattaforma social. Rispondendo a un commento di un utente che accusava il presidente ucraino Zelensky di aver realizzato “uno dei più grandi furti di denaro di tutti i tempi”, Musk ha commentato definendolo il “campione di tutti i tempi”.