New York: freddato in pieno centro il CEO del colosso sanitario UnitedHealthcare

Freddato con diversi colpi d’arma da fuoco. Brian Thompson, amministratore delegato di una delle aziende assicurative più importanti degli Stati Uniti, la UnitedHealthcare, è morto dopo un agguato avvenuto questa mattina intorno alle ore 6.46 (ora locale), in pieno centro a New York, davanti all’hotel Hilton di Midtown Manhattan. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, un uomo mascherato ha aperto il fuoco più volte per poi dileguarsi rapidamente in direzione est su 6th Avenue. Ora la polizia gli sta dando la caccia. L’ipotesi è quella di un agguato, anche se non è ancora chiaro il movente.

Soccorso in condizioni critiche, Thompson è stato trasportato d’urgenza al Mt Sinai Hospital, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Le indagini, ancora in corso, non hanno portato finora ad alcun arresto.

Di Matilde Testa