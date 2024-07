Orecchie bendate in sostegno a Donald Trump

La Convention repubblicana a Milwaukee non è una Convention come tutte le altre, per ragioni politiche, d’immagine, ma soprattutto di solidarietà nei confronti di Donald Trump

La Convention repubblicana a Milwaukee che si sta tenendo in questi giorni, subito dopo l’attentato all’ex presidente USA, Donald Trump, non è una Convention come tutte le altre. Oltre all’importanza per il suo peso politico e d’immagine – sempre a Milwaukee è avvenuta la prima apparizione in pubblico di Trump dopo la tragedia sfiorata – la Convention è stata anche la prima occasione in cui i sostenitori di Trump hanno deciso dimostrare tutta la loro solidarietà nei confronti del tycoon, indossando una benda all’orecchio destro: “Vogliamo fargli vedere che lo sosteniamo al 100%”.

La moda sarebbe stata lanciata dal delegato dell’Arizona, Joe Neglia. Il primo, infatti, a sfoggiare il cerotto sull’orecchio, che in un’intervista alla Cbs News avrebbe dichiarato così: “Questa è la nuova tendenza di moda. La sto lanciando io. Presto tutti nel mondo indosseranno queste cose”. Detto, fatto. I repubblicani non si sono fatti attendere e in tantissimi hanno risposto all’iniziativa.

C’è grande attesa per il quarto ed ultimo giorno della Convention repubblicana a Milwaukee, che si terrà proprio oggi intorno alle ore 21 locali (le 4 del mattino in Italia), in cui Donald Trump verrà formalmente incoronato come candidato del partito per la Casa Bianca. E, sempre questa sera, il tycoon dovrebbe tenere il tanto atteso discorso di accettazione della nomination. Quel che è certo è che non mancheranno numerose orecchie bendate.



Di Claudia Burgio