Parlamento Ue approva l’uso di armi in Russia. Mosca: “Si rischia guerra nucleare”

In queste ore la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, è arrivata a Kyiv, in Ucraina, per parlare del sostegno europeo, in vista anche delle temperature rigide che con il prossimo inverno colpiranno il Paese. “Aiuteremo l’Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi – ha dichiarato Von der Leyen – vengo qui per discutere del sostegno dell’Europa. Dalla preparazione invernale alla difesa, all’adesione e ai progressi sui prestiti del G7“.

Si tratta dell’ottava visita della presidente in Ucraina, ma è la prima dall’approvazione del Parlamento Europeo – avvenuta ieri a Strasburgo con 377 voti a favore, 191 contrari e 51 astenuti – sull’utilizzo di armi Ue in territorio russo. In particolare, è stato il paragrafo 8 della risoluzione – che “invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull’uso delle armi occidentali consegnate all’Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo” – a suscitare disaccordi italiani: dem, azzurri e meloniani hanno votato a favore, mentre si sono espressi contrari Lega, pentastellati e Verdi.

“Ciò che chiede il Parlamento europeo conduce verso una guerra mondiale con armi nucleari – ha dichiarato il presidente della Duma russa, Viaceslav Volodin – in caso di attacchi ucraini in profondità in Russia con armi occidentali, la Russia darà una risposta dura usando armi più potenti. Per vostra informazione: il tempo di volo di un missile Sarmat fino a Strasburgo è di tre minuti e 20 secondi”.

Avvertimenti già da tempo commentati dal segretario della Nato, Stoltenberg, che al “Times” di Londra aveva dichiarato: ” È sbagliato dire che gli alleati della Nato sarebbero parte del conflitto se permettessero l’uso delle armi contro obiettivi legittimi in territorio russo. La Corea del Nord e l’Iran stanno fornendo un significativo supporto militare e forniscono missili e droni alla Russia senza diventare parte diretta del conflitto“.

Di Claudia Burgio