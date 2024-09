Perù: si schianta bus con turisti, tra feriti anche degli italiani

Sarebbero sei gli italiani feriti nello schianto del bus su cui viaggiavano nella zona di Machu Picchu, in Perù

Un bus sul quale viaggiavano turisti, tra cui italiani, si è schiantato nella zona del Machu Picchu in Perù mentre era diretto verso la città di Agua Calientes. Lo conferma la Farnesina all’Adnkronos parlando di ”alcuni connazionali feriti” nell’incidente. ”L’ambasciata d’Italia a Lima, in stretto raccordo con la Farnesina, si è attivata per fornire la massima assistenza consolare ai connazionali” ed è ”in contatto con i familiari” delle persone coinvolte, fa sapere la Farnesina.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato informato in relazione all’incidente stradale, rende inoltre noto la Farnesina con una nota.

Il quotidiano El Peruano parla di un errore commesso dall’autista del bus turistico della compagnia Consettur come causa dell’incidente. Il giornale precisa che l’incidente stradale è avvenuto tra le curve 6 e 7 dell’autostrada Hiram Bingham. e che il mezzo, dopo aver sbandato, è precipitato per diversi metri in un dirupo.

L’azienda di trasporti con un comunicato ha confermato di aver attivato i propri protocolli di sicurezza e di aver coordinato le cure delle persone colpite. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cusco, mentre la polizia peruviana ha aperto un’indagine.

Secondo El Peruano i feriti sarebbero almeno 10, ma su altri media stranieri si legge che i turisti feriti sono in tutto 30.