Possibile tregua tra Israele e Hezbollah: accordo temporaneo di 60 giorni. Se confermata, l’annuncio avverrà alle ore 21 italiane

Spiraglio di luce per una possibile tregua tra Israele ed Hezbollah, lo annunciano Haaretz e Al Jadeed. Dal G7 Esteri di Foggia arriva il documento finale per la tregua immediata

Spiraglio di luce per una possibile tregua tra Israele ed Hezbollah, lo annunciano Haaretz e Al Jadeed. Dal G7 Esteri di Foggia arriva il documento finale per la tregua immediata

Spiraglio di luce per una possibile tregua tra Israele ed Hezbollah, lo annunciano Haaretz e Al Jadeed. Dal G7 Esteri di Foggia arriva il documento finale per la tregua immediata

Spiraglio di luce per una possibile tregua tra Israele ed Hezbollah, lo annunciano Haaretz e Al Jadeed. Dal G7 Esteri di Foggia arriva il documento finale per la tregua immediata

Secondo il canale d’informazione libanese Al Jadeed, alle ore 22 locali (21 italiane) verrà annunciata la dichiarazione franco-americana per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. A riportare la notizia è’ il quotidiano israeliano Haaretz, citando il canale d’informazione libanese.

Nel frattempo, nella dichiarazione finale del G7 Esteri, tenutosi a Foggia, si legge il pieno sostegno ad un negoziato per l’immediata tregua tra Israele e Hezbollah: “Sosteniamo il negoziato in corso per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hezbollah e la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ora è il momento di concludere un accordo diplomatico e accogliamo con favore gli sforzi fatti in tal senso. – si legge nella dichiarazione – Sottolineiamo ancora una volta il ruolo svolto dalle Forze armate libanesi e dalla Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), la cui posizione dovrebbe essere rafforzata, al fine di assolvere alle rispettive responsabilità”.

Di Matilde Testa