Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico di influenze

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere (di cui uno senza la condizionale con un braccialetto elettronico) per corruzione e traffico d’influenza. La pena, alla quale si aggiungono tre anni di ineleggibilità, non ha precedenti, in Francia: è la prima volta che un ex Capo di Stato viene condannato in via definitiva a una misura che ne limita la libertà.

La Corte suprema francese ha così deciso, respingendo il ricorso presentato da Sarkozy. La sentenza, che era stata precedentemente sospesa, è ora esecutiva. I legali hanno annunciato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo: “Nicolas Sarkozy si conformerà ovviamente alla sanzione imposta, che è ormai definitiva – ha dichiarato il suo avvocato, Patrice Spinosi, all’agenzia di stampa Agence France Presse – ma nelle prossime settimane si rivolgerà alla Corte europea, come è ormai suo diritto, per ottenere la garanzia dei diritti che i giudici francesi gli hanno negato”.

L’ex presidente francese sarà convocato davanti a un giudice per l’esecuzione della sentenza, che stabilirà i termini e le condizioni del braccialetto, anche se tra un mese al compimento del suo 70esimo compleanno potrà chiedere di non scontare l’anno di braccialetto elettronico.

Di Claudia Burgio