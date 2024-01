Tokyo: aereo in fiamme, salve miracolosamente circa 400 persone

L’aereo 516 della Japan Airlines (JAL) con a bordo 367 persone ha preso fuoco dopo essersi scontrato, in fase di atterraggio, con un aereo della Guardia costiera

Tokyo – L’aereo 516 della Japan Airlines (JAL) con a bordo 367 persone, proveniente dal New Chitose Airport, ha preso fuoco sulla pista dello scalo di Haneda, dopo essersi scontrato con un aereo della Guardia costiera presente sulla pista in fase di atterraggio. Tutti i passeggeri, tra cui otto bambini e i 12 membri dell’equipaggio, sono stati evacuati e tratti in salvo. Al momento non si hanno notizie, invece, sulle 5 persone a bordo dell’aereo della Guardia costiera.

