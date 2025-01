Trump a Davos: “Voglio incontrare Putin. Il Green Deal è un imbroglio; l’Ue? Sleale”

“È stata una settimana storica per gli Stati Uniti. È iniziata l’età dell’oro”. Sono le prime parole pronunciate dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in videocollegamento con il World Economic Forum di Davos. Questa per il tycoon rappresenta la sua prima uscita da presidente su un palcoscenico internazionale.

Accolto dagli applausi, Trump inizia poi il suo intervento. Le polemiche – ovviamente – non mancano ed è subito “Trump show”.

“Abbiamo ereditato 8 mila miliardi di dollari di sprechi di spesa pubblica, più eccessive regolamentazione, inflazione e prezzi alimentari che hanno sfondato il soffitto” dichiara il tycoon, che prosegue: “Il deficit è di 1.500 miliardi sopra quanto proiettato quando io governavo”.

L’industria green è un imbroglio secondo Trump: “L’industria green è un imbroglio. Il Green Deal lo chiamo il Green bluff. Lasceremo che le persone comprino le auto che vogliono”.

Riguardo l’Unione Europea, il tycoon spiega: “Ho molti amici in Europa, so che sono frustrati perché ci vuole molto tempo per approvare leggi e regolamenti”.

Trump, a Davos, attacca l’Ue e le sue tempistiche: “Voglio parlare dell’Unione europea. Ci vuole troppo tempo per avere un’approvazione di qualunque cosa. Quando avevo la mia carriera privata stavo facendo un progetto immobiliare in Irlanda e l’Irlanda mi ha dato l’approvazione in una settimana. Poi ci voleva l’accordo dell’Ue e mi hanno detto che ci volevano cinque o sei anni. Ho detto: ‘State scherzando?’ Ho detto alla gente dell’Ue se potevano sbrigarsi dato che dall’Irlanda avevo avuto l’approvazione in una settimana. Non credo alla fine di aver presentato la domanda di approvazione ma se l’ho fatta, l’ho ritirata subito”.

E ancora: “L’Ue ci tratta in modo sleale, con grandi tasse, molto sostanziali. Gli europei non prendono le nostre auto. Mettono dazi su cose che vogliamo fare: dazi non monetari, ma poi si aspettano di vendere le loro merci nel nostro Paese e hanno un attivo commerciale con noi di centinaia di miliardi di dollari”.

Trump aggiunge: “L’Ue si deve sbrigare ad accelerare i suoi processi. Non c’è ragione perché non possa farlo. Devo essere costruttivo, amo l’Europa. Ma trattano gli Stati Uniti molto slealmente. Il top manager di una compagnia aerea mi ha chiamato lamentando che le tasse per l’uso degli aeroporti europei sono le più alte, molto peggio che in Cina”.

“Dovete abbassare il prezzo del petrolio” dice Trump rivolgendosi all’Arabia Saudita. Il tycoon: “Sono sorpreso che non l’abbiate fatto. Se il prezzo del petrolio fosso più basso, la guerra fra la Russia e l’Ucraina sarebbe già finita”. Donald Trump fa riferimento a un possibile crollo delle entrate per Mosca e alla possibilità di rafforzare le sanzioni sul petrolio russo.

Riguardo l’Ucraina, Trump spiega che “i negoziati di pace sono in corso”. E aggiunge: “Spero proprio che si possa arrivare alla pace, troppe persone stanno morendo”.

“Mi piacerebbe incontrare Putin presto” spiega il tycoon.

Trump dice inoltre che l’America diventerà “una super potenza manifatturiera, la capitale dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute”.

di Mario Catania