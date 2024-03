Trump domina le primarie, il Wsj: “Nikki Haley si ritira”

Primarie Usa: Donald Trump vince e stravince nel Super Tuesday, fondamentale nella corsa per la nomination alla Casa Bianca; i cittadini americani infatti votano in 15 Stati e un territorio (Samoa). Il tycoon domina in ben 14 Stati, non ottiene lo “strike” poiché perde solo nel Vermont (vince Haley).

Secondo un’indiscrezione del Wall Street Journal (Wsj) Nikki Haley, la principale rivale repubblicana di Trump, annuncerà oggi – in un discorso a Charleston (Carolina del sud) – il ritiro sospendendo quindi la sua candidatura alle primarie repubblicane.

Haley non intenderebbe – almeno per il momento – dare il suo endorsement (appoggio) a Trump.

di Filippo Messina