Trump, giù le mani da “Macho Man”

Una tribute band dei People si sarebbe esibita più volte al resort di Trump, a Mar-a-Lago, in Florida. Un video con l’esecuzione di “Macho Man” è stato pubblicato su Twitter e secondo Karen Willis (moglie del cantante dei Village People, Victor Willis), sarebbe stata vietata la legge federale sui marchi, inducendo gli utenti a pensare che fossero i “veri” Village People a suonare nel resort dell’ex inquilino della Casa Bianca, con sostegno implicito a Trump nella sua corsa presidenziale.

Il brano “Macho Man” è stato sinora utilizzato dall’ex capo della Casa Bianca durante i suoi comizi elettorali verso le elezioni del 2024. L’avvocato di Trump (Joe Tacopina, il proprietario della Spal) ha spiegato che avrà un colloquio solo con l’avvocato del gruppo, non con la moglie del cantante.

Trump è un grande fan – non ricambiato – dei People: nella campagna elettorale del 2020 aveva già fatto ricorso alla loro discografia, provocando l’ira social della moglie del cantante della band. Non è il primo avvertimento di questo tipo per The Donald, che si è visto minacciare di azioni legali per l’utilizzo improprio di contenuti musicali anche da Foo Fighters, Neil Young, Guns N’Roses, Pharrell Williams.

di Nicola Sellitti