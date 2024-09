Usa, uragano Helene: il reporter interrompe la diretta e salva una donna – IL VIDEO

“Sapete cosa c’è? So di essere collegato in diretta ma non posso far finta di niente” dice il reporter che interrompe la diretta e va ad aiutare la donna

Il reporter della tv americana Fox Bob Van Dillen mentre è in diretta da Atlanta per raccontare i danni che sta provocando l’uragano Helene (è salito a 64 morti il bilancio delle vittime provocate dall’uragano Helene) si accorge che alle sue spalle, all’interno di un’auto, c’è una donna a bordo che grida e che non riesce a uscire dal veicolo.

Van Dillen spiega alla donna che i soccorsi sono stati avvisati e che, da un momento all’altro, sarebbero arrivati. Poi, non ci pensa due volte. “Sapete cosa c’è? So di essere collegato in diretta ma non posso far finta di niente” dice il reporter che interrompe la diretta e va ad aiutare la donna.

Van Dillen riesce a sganciare la donna dalla cintura di sicurezza – mentre l’acqua continua a salire – e la porta in salvo.

di Filippo Messina