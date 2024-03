Zaporizhzhia è sull’orlo del blackout

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, è sull’orlo del blackout. Contemporaneamente, una pioggia di missili ha colpito anche la centrale idroelettrica del Dnipro e un filobus con operai; al momento la circolazione sul ponte stradale della diga è stata bloccata.

“L’esercito russo ha lanciato nella notte il più grande attacco alle strutture energetiche ucraine dallo scorso anno. Ci sono blackout in diverse regioni. È stata una notte difficile”, ha dichiarato sui social il ministro dell’Energia Herman Galushchenko.

Nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega la centrale con il sistema energetico unificato dell’Ucraina è stata disconnessa. “Una situazione del genere è estremamente pericolosa e minaccia una situazione di emergenza“, ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom.

Una quadro estremamente grave come confermato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha parlato questa mattina di una possibile soluzione attraverso la realizzazione “di una zona extra-guerra per impedire disastri in quell’area. Zaporizhzhia è a rischio, si trova nella zona centrale del combattimento. Bisogna impedire che ci siano peggioramenti. La centrale deve essere tenuta fuori dai combattimenti”.

di Raffaela Mercurio